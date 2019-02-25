Бандеровцы резали девушек из Донбасса, которые приезжали учить их «мове»

25.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Сегодня Киев реабилитирует бандеровских преступников, которые вырезали обучающих их украинскому языку девушек из Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, кого они[бандеровцы] резали живьём, когда экономили патроны, после войны? Молодых девушек из Донецкой и Луганской областей, приехавших туда учить их украинскому языку. Понимаете? Их «мове» литературной учили выходцы из Донбасса. В Луганске даже памятник жертвам УПА ставили. Там девочки-медсёстры лечили их, учили грамоте, поскольку это был, извините, самый безграмотный регион, так как советский ликбез их миновал. И вот они их резали, поскольку те – пособники советской власти. Теперь их реабилитируют», – рассказал Корнилов.