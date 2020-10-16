Бандеровцы с самого начала были настроены проливать кровь в Киеве

16.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Госпереворот на Украине с самого начала должен быть стать кровавым и совершиться с применением огнестрельного оружия против сил МВД.

Об этом в эфире YouTube-канала «Island TV» рассказала бывшая киевская блогер-националистка Елена Белозерская, в 2014 году примкнувшая к «Правому сектору» для участия в карательной операции на Донбассе, где дослужилась до офицерского звания в морской пехоте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Националистка, по большому счёту, не открыла ничего нового. Её выступление представляет интерес лишь как признание спустя шесть лет о том, что все заверения о «мирных протестующих» изначально были враньём – боевики были настроены на кровопролитие с самого старта беспорядков.

В ходе интервью ведущий Сергей Иванов спросил Белозерскую, стреляла бы она в 2014 году на Майдане по милиции и оппонентам.

«Представим, что сейчас 18 или 19 февраля 2014 года, но вы в этот момент не журналистка-блогер, которая сидит на дереве с фотоаппаратом. А та, кем вы являетесь сейчас, человек, который овладела навыками боя и даже имеет свою винтовку, вы бы стреляли по ментам и тетушкам на Майдане?» – спросил он.

На что Елена Белозерская ответила, что стреляла бы в оппонентов, и напомнила, что с самого первого дня Майдана выступала за силовой вариант решения конфликта.

«Да, потому что когда на Майдане началось использование огнестрельного оружия, тогда уже было так, что или мы, или они.

Когда начался первый день настоящего Майдана, первого декабря, после того как побили студентов, я залезла на самую верхушку ёлки, которую поставил Янукович, там была красивая панорама и много тысяч людей.

Я в полном восторге, записала видеообращение, и там я говорила, что главное – не останавливаться и свергнуть власть, потому что-либо мы её задавим, либо она задавит нас», – резюмировала Белозерская.