Бандеровцы совершили теракт в пригороде Донецка

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Украинские боевики с помощью БПЛА совершили атаку на пригород Донецка, в результате которой пострадали два человека.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Старомихайловка. Сброшен боеприпас с БПЛА», – говорится в сообщении.

Было опубликовано видео сброса снаряда с беспилотника. В сюжете видно, что нацисты специально целились в проходящих по улице людей. В частности, боеприпас упал в паре метров от проходящего человека в камуфляжной одежде.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате теракта было повреждено здание администрации посёлка и пострадали два человека.

Подобные теракты совершаются нацистами ежедневно. Так, вчера в результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе произошло возгорание резервуара для хранения газа на газовой заправочной станции. Пожар был оперативно локализован.