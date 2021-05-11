Бандеровцы стирают имена наших героев с лица земли – академик Толочко

Новости Украины

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На Украине на всех парах идёт кампания по восхвалению гитлеровских коллаборационистов и забвению легендарных имён советских освободителей.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Первый казацкий» заявил известный украинский историк и археолог, академик НАН Украины Пётр Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Герои Победы уравнены с преступниками. Более того, преступники даже более в чести, чем герои наши. Мы знаем, как руководители наши присваивают звания бандеровцам, Бандере, Шухевичу, как славят это националистическое движение, которое служило вермахту, служило немцам, и забывают наших партизан, наших героев.

С лица городов исчезают названия. Ковпак, Ватутин, Жуков, Фёдоров – заменяют их на названия Бандера, Шухевич, Мельник, Коновалец. Пройдет время, и память об истинных героев сотрётся с лица нашей земли. Это печально», – сказал Толочко.

При этом он отметил абсолютную безвольность президента Украины.

«У нас сегодня президент не соответствует своей высокой должности – не по Сеньке шапка. Это большая ответственность быть руководителем страны. И когда наш президент едет в Польшу, в Освенцим и заявляет, что в трагедии Второй мировой войны (он ни разу не упомянул Великую Отечественную войну, хотя его дед сражался в этой войне) повинны одинаково СССР и Германия, то для меня это не президент, это марионетка в руках других людей.

Он старается сказать то, что понравится президенту Польши, США. Не берись, это такая огромная ответственность! Зачем ты взял на себя ту ношу, которую ты её не можешь нести по определению? У тебя на это хватает, ни умственных, ни нравственных сил. А занимать место и быть марионеткой – это постыдно», – подчеркнул академик.