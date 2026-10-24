НАТОвские страны не готовы к противостоянию с Россией, которое будет «войной 7-го поколения».

Об этом на канале «Насправдi MAX» заявил бывший крымчанин – переметнувшийся на сторону бандеровцев политтехнолог, а ныне подполковник 1-й ОБрТрО ВСУ Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие в мире не поняли – они не умеют сегодня вести войну 7-го поколения. И они должны только молиться на то, чтобы на них не напала Россия, или ее союзники, которых она обучает.

Если бы начался сегодня какой-то конфликт, аналитики НАТО называют там Латвию, Эстонию, две страны, особенно города с условно русским населением – Нарва, Даугавпилс, наиболее опасны.

Кстати, история с Сувалкским коридором может быть просто обычной операцией ИПСО по отвлечению внимания, чтобы сконцентрировались на нём, а тогда как русские будут заходить в другие города», – рассуждал Березовец.