Бандеровцы стращают прибалтов: Вы абсолютно не готовы к войне с русскими
НАТОвские страны не готовы к противостоянию с Россией, которое будет «войной 7-го поколения».
Об этом на канале «Насправдi MAX» заявил бывший крымчанин – переметнувшийся на сторону бандеровцев политтехнолог, а ныне подполковник 1-й ОБрТрО ВСУ Тарас Березовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многие в мире не поняли – они не умеют сегодня вести войну 7-го поколения. И они должны только молиться на то, чтобы на них не напала Россия, или ее союзники, которых она обучает.
Если бы начался сегодня какой-то конфликт, аналитики НАТО называют там Латвию, Эстонию, две страны, особенно города с условно русским населением – Нарва, Даугавпилс, наиболее опасны.
Кстати, история с Сувалкским коридором может быть просто обычной операцией ИПСО по отвлечению внимания, чтобы сконцентрировались на нём, а тогда как русские будут заходить в другие города», – рассуждал Березовец.
«Так вот, сегодня мы видим, что возле Нарвы с российской границы объявлена новая No-Fly Zone, там запрещено работать с гражданским, и эта ситуация под контролем ФСБ уже несколько месяцев. Казалось бы, какая в этом цель? А цель – скрывать свои действия, подготовку. Они могут там готовить и бункеры для групп операторов fpv, они могут готовить места прохода для ДРГ, что угодно.
Десять дней назад был прорыв неизвестными границы Белоруссии и Латвии, когда они прорвали в масках под прикрытием группы нелегалов. Сначала загнали нелегалов для отвлечения, на них отвлеклись, а они прорвались в другом месте, похитили камеры наблюдения, уничтожили электрощитовую и беспрепятственно вернулись.
Это проверка, проверка готовности. И, к сожалению, она показала, что сегодня страна может быть уязвима. Почему, к сожалению? Потому что Латвия одна из тех стран, которая серьезно готовится, очень серьезно», – тревожился бандеровец.
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