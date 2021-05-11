Подпишись на рассылку
11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, нацизм, Политика, Украина
Просмотров:

«Бандеровцы точат ножи на шахтеров». Скандал на канале Мураева

Новости УкраиныУкраинский телеканал «Наш», который позиционирует себя как «оппозиционный» отключил эфир киевлянину, который заявил, что...

Украинский телеканал «Наш», который позиционирует себя как «оппозиционный» отключил эфир киевлянину, который заявил, что Донбассу угрожают бандеровцы.

Так, в студию дозвонился телезритель, который представился Леонидом Федотовичем из Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«На ваш вопрос о Донбассе я хочу сказать следующее: мир там можно установить в течение нескольких минут. Вы включали как-то товарища из Германии, который сказал: дайте им федеративное устройство, и всё закончится», – сказал зритель.

«Товарищ Байден в своё время выступал в Верховной раде, тоже говорил, что Украина должна такой стать», – отметил ведущий.

«Почему-то не принят закон о федеративном устройстве этих территорий, – добавил Леонид. – Лавров сказал, что резня начнется, если туда запустить тех, которые сейчас ножи точат на них. Поэтому другого пути нет, чтобы решить этот вопрос».

«Леонид, я вас ещё спрошу, вы из мирного Киева звоните. Выходя на улицы, иногда видя провокаторов, но в основном видите обычных украинцев, мирных, миролюбивых и так далее. Вы хотя бы на йоту поверили тому, что говорит Лавров о том, что резня начнётся, если вернутся территории под наш контроль?» – спросил телеведущий.

«А вы, что, разве не слышите, как бандеровцы ножи точат на шахтёров?» – ответил киевлянин.


«Я честно скажу, я надеюсь, что у нас в стране нет бандеровцев. Леонид звонил из Киева, спасибо, что позвонили», – поспешил ведущий вывести телезрителя из эфира.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть