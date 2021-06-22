Бандеровцы требуют встречи с Зеленским накануне его визита в США – «пан Владимир недостаточно антироссийский»

22.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В окружении президента Украины Владимира Зеленского есть кто-то, кто убеждает его выдвигать претензии Западу, и с такой риторикой ему нельзя встречаться с президентом США.

Об этом в эфире «Эспрессо-ТВ» заявила бывшая глава парламентского Комитета по международным делам Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас есть такой тренд, кто-то специально загоняет государство Украина, кто-то накручивает Зеленского, что Запад нам много должен, что Запад плохой. И с такой риторикой лететь в Вашингтон к стратегическому партнеру Украины не стоит. Стоит собрать вместо СНБО или параллельно СНБО у себя лидеров демократической оппозиции, собрать экспертов, к которым есть доверие на Западе. И президент должен, наконец, готовиться к визиту. Мы прекрасно понимаем, что у Байдена пока еще нет уверенности, что президент Зеленский является надежным партнером – тут и телефонный разговор с Трампом, и некоторые судебные дела которые тут были, и много других историй. Поэтому нам надо работать над тем, чтобы сделать определённую детоксикацию этих отношений. Шансы есть, но надо понимать, с чем ты едешь. Господин Владимир очень кстати упомянул цитату Виктории Нуланд, я бы тоже высказала жесткую позицию Украины – никаких болезненных компромиссов, например выведения российских войск с территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в обмен на автономию Донбасса. Это вообще недопустимо, это «красная линия». Никогда этого Украина не сделает. Почему эту позицию важно озвучить накануне визита? Потому что когда украинская делегация приедет в Вашингтон, чтобы она тоже озвучила свое видение конфликта на Донбассе который, по недавнему опросу Фонда демократические инициативы, 53% украинцев считают российской вооруженной агрессией. Почему это важно? Вы заметили, что, когда Байден четко сказал, что у них есть расхождения с Путиным по имплементации Минских соглашений. Байден прекрасно понимает эти детали. Я думаю, что сейчас украинская сторона должна очень жёстко артикулировать и Москве, и чётко пояснить нашим западным партнерам, что на восьмом году войны именно Россия семь лет проваливала или не выполняла Минские соглашения, начиная от экспроприации украинских компаний и заканчивая паспортизацией, которая сейчас тоже является очень тонкой и хитрой игрой Путина», – сказала Анна Гопко.