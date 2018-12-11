11.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Галичина, Д.Б., Россия, Украина
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Бандеровцы уже обсуждают планы на случай возвращения Львова в состав России

На украинском ТВ пугают Россию партизанской войной в случае захвата территории страны вплоть до западных областей. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Россия сможет захватить Украину, но не удержать ее.

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«Они могут дойти и до Киева, и даже до Львова, если используют всю свою мощь. Проблема Российской Федерации в том, что потом делать с Украиной и как ее удержать. А опыт украинцев, которые имеют даже много тысячелетний опыт партизанской борьбы говорит о том, что мы не сдадимся», – заявил Ягун.

При этом, его коллега, военный эксперт Святослав Стеценко подчеркнул, что на юго-востоке партизанская война невозможна, потому что большинство населения не поддерживают киевское правительство.

«Действительно, Украина должна принимать меры по подготовке движения сопротивления и массового партизанского движения. Да, такие мероприятия проводились в 15-м и 16-м годах, но сейчас они являются непоследовательными. Отличие от Второй мировой войны, от войны 18-22 года, от предыдущих войн – партизанские действия украинских патриотов на востоке Украины будут очень тяжелыми, потому что значительная часть населения на тех территориях не настроена воевать против Московии. Партизаны могут действовать эффективно только тогда, когда большинство населения их поддерживает… В восточных областях на это сложно надеяться», – заявил Стеценко.

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