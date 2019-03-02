Бандеровцы в бешенстве: Во Львове – новый украинско-польский скандал

02.03.2019, Львов, Владимир Гладков

Во Львове разгорелся скандал в связи с открытием в Национальной галерее искусств выставки «Свиржский замок в творчестве графини Ирэны Коморовской» – в экспозиции неравнодушные бандеровцы разглядели «зраду» небывалых масштабов.

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К президенту Украины было направлено специальное обращение депутата Верховной Рады Юрия Шухевича, сына командира коллаборационистской УПА, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Нардеп возмущён тем, что муж упомянутой графини Тадеуш Коморовский являлся командующим Армии Краойвой и проводил жесткую политику «пацификации» украинских сёл во время Второй мировой войны.

По мнению Шухевича, эта выставка является «провокацией директора галереи Тараса Возняка накануне выборов», которая «может вызвать во Львове большие волнения».

«Муж Ирэны Коморовской, генерал Тадеуш Бур-Коморовский, командовал Армией Крайовой во времена Второй мировой войны. Он прославился приказом своим подчиненным уничтожать украинские села. Он является автором плана «Буря» по захвату ряда городов Западной Украины до прихода Красной армии с целью доведения принадлежности западноукраинских земель к Польше. Учтите также тот факт, что делается это накануне годовщины полного уничтожения гражданского населения села Павлокомы, которое произошло 3 марта 1945 года», – говорится в обращении к Порошенко.

Шухевич также доложил президенту, что директор галереи Возняк занимает свою должность незаконно, так как является крупнейшим на Украине коллекционером антиквариата и произведений искусств.

Кроме того, в министерство культуры обратились 22 общественные организации с требованием принять меры относительно выставки.

Помимо исторических претензий, схожих с обращением Шухевича, общественники разглядели ряд антиукраинских высказываний на официальной странице Львовской национальной галереи.

В частности, «активистов» разъярило слово «легендарный» по отношению к Коморовскому, сообщает местный сайт «Львовская хвыля».

Обращение двух десятков организаций подписал активно поддерживающий боевиков «АТО» и пропагандирующий кандидата-тягнибоковца Руслана Кошулинского координатор центра «Исторические диалоги» Михаил Галущак.

«Нас, представителей общественности Львова, возмущает комментарий на официальной странице Львовской национальной галереи искусств имени Б. Возницкого, в котором говорится, что на выставке будут представлены работы жены «легендарного Бура». Расцениваем это как надругательство над памятью десятков тысяч невинных украинцев, которые были убиты Армией Крайовой во главе с генералом Тадеушем Коморовским, и как признак диверсионной работы против Украины», – говорится в открытом обращении.

К данному моменту на официальном сайте галереи фразу с упоминанием «легендарного Бура» убрали, однако особо въедливые бандеровцы изучают и смакуют историю исправлений на странице галереи в «Facebook».