«Бандеровцы в панике, фронт трещит» – полковник спецназа

Владимир Гладков.  
10.02.2023 21:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Российские войска продолжают продвигаться по всем направлениям, оборона ВСУ трещит, а засевшие в Киеве бандеровцы паникуют на весь мир.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный аналитик, полковник спецназа в отставке Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска продолжают продвигаться по всем направлениям, оборона ВСУ трещит, а засевшие в Киеве...

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«На войне обороной достичь победы невозможно. И если мы пытаемся демилитаризировать Украину, то наступление всё равно произойдёт.

Но то, что сейчас происходит, говорит, что они в панике. Если посмотреть на фронт, то везде произошла активизация, мы везде сдвинули нацистов на глубину от трёх до пятнадцати километров.

Сейчас уменьшились обстрелы Донецка, потому что мы позиции далеко отодвинули. Логика подсказывает, что фронт вот-вот треснет, а значит, мы пойдём в наступление», – сказал Матвийчук.

Он подчеркнул, что бандеровцы паникуют и пытаются выбить из других стран хоть какую-нибудь «помощь».

«И вот они сейчас мечутся и пытаются всем объяснить, что русские собрали кучу народа – и сейчас пойдут на Украину, давайте танки и ракеты. Вот, примерно такая логика сообщений, которые идут в мировых СМИ», – резюмировал эксперт.

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