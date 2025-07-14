Ситуация на фронте и с Украиной в целом объясняется «скоплением ошибок, которые рано или поздно начинают приводить к коллапсу».

Об этом в эфире «5 канала» заявила участница карательной операции против ЛДНР, руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего удивительного. Я очень хочу в своих прогнозах ошибаться, но это ситуация, где мы все попали в какой-то фантастический триллер ужасов о технологическом апокалипсисе, и ощущение, что мы находимся только в первых сериях, что оно только разгорается. Есть вещи, которые ты говоришь и больше всего хочешь, чтобы так никогда не случилось. Чтобы осталось в кошмарных снах, стало предостережением. Если раньше мы просто мчались к пропасти, то сейчас мы уже над ней зависаем. Времени осталось несоразмерно меньше. Потому что использован ресурс людей, но при этом не построена система. Это цинично, но по сути, государственная система использовала людей, как песочные часы, куда засыпаются живые, а высыпаются погибшие, для того, чтобы выиграть время для всех. Чтобы была построена система управления, и чтобы мы всё-таки сделали подготовительную работу, которая сделана не была», – сокрушается нацистка.

По ее словам, были сделаны несколько десятков точечных решений, но не выстроена система.