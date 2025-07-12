Бандеровцы в ярости: «Придите и докажите, что это польские восточные земли»

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Формулировка, с которой польский сейм признал геноцид поляков со стороны нацистов ОУН в 1943-1945 годах, свидетельствует о «реваншистских и захватнических настроениях в Варшаве».

Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закон принят в такой формулировке, что чествуют память жертв геноцида, который якобы происходил на территории восточных регионов Второй Речи Посполитой, так они называют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую области. Нужно иметь в виду, что такая формулировка может быть основаниям для выдвижения территориальных претензий. Хочется передать большой привет польским историкам – они-то точно должны осознавать, что именно закладывают в подобные смыслы, и как они генерируют сейчас ценностную основу внешней политики Польши. Де-факто это может быть выдвижение территориальных претензий к сегодняшней Украине», – возмущался Михальчишин.

Он пригрозил, что в отличие от 1920 и 1943 гг., у Украины есть какая-никакая государственность и вооружённые силы.