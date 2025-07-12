Бандеровцы в ярости: «Придите и докажите, что это польские восточные земли»
Формулировка, с которой польский сейм признал геноцид поляков со стороны нацистов ОУН в 1943-1945 годах, свидетельствует о «реваншистских и захватнических настроениях в Варшаве».
Об этом на канале NTA заявил известный львовский нацист, бывший депутат Верховной рады и экс-советник главы СБУ Юрий Михальчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Закон принят в такой формулировке, что чествуют память жертв геноцида, который якобы происходил на территории восточных регионов Второй Речи Посполитой, так они называют Волынскую, Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую области. Нужно иметь в виду, что такая формулировка может быть основаниям для выдвижения территориальных претензий.
Хочется передать большой привет польским историкам – они-то точно должны осознавать, что именно закладывают в подобные смыслы, и как они генерируют сейчас ценностную основу внешней политики Польши. Де-факто это может быть выдвижение территориальных претензий к сегодняшней Украине», – возмущался Михальчишин.
Он пригрозил, что в отличие от 1920 и 1943 гг., у Украины есть какая-никакая государственность и вооружённые силы.
«Если он считают это «восточными регионами», то пусть попробуют как-то на практике это очертить? И здесь может их ждать очень неприятный сюрприз. Действительность намного разнообразнее и многограннее, в отличие от того, что выглядит хорошо в выступлениях из телестудий и парламентских трибун Польши.
Это осознанная стратегическая политика польской элиты – как властной, так и оппозиционной. Такое ощущение, что наши западные соседи взяли курс на повторение всех исторических ошибок своих предшественников. Здесь уже нет основания для полемики историков, нет смысла дипломатам апеллировать к духу добрососедства. Формула «прощаем и просим прощения» – всё это становится неактуальным после таких подстрекающих к войне заявлений польских руководителей», – злился нацист.
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