Бандеровцы впервые в истории на 100% заполнили зал Киевсовета

08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская националистическая партия «Свобода» провела сегодня в сессионном зале горсовета Киева «Бандеровские чтения». Столичный депутат, организатор мероприятия Юрий Сиротюк не скрывал радости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Впервые зал Киевского горсовета, со времён советской оккупации, со времён независимости Украины, на сто процентов наполнен националистами и бандеровцами. И президиум сессионного зала тоже», – сказал он под бурные аплодисменты.

Сиротюк заявил, что подобное сборище в честь гитлеровского коллаборациониста, якобы, является нормальной практикой для Европы, где благодаря идеям национализма появились государства из обломков империй.

«Это традиционно и нормально в любой европейской стране, которые все восстали с национализма, все построены националистами. Потому что современная Европа – это продукт национализма, продукт националистов. Это континент национальных государств», – добавил праворадикал.