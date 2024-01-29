Бандеровцы всполошились: Русские готовят массовый штурм и захват Киева, а мы хотим жить

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Россия превращает все предприятия в производства вооружений и готовит в следующем году массовый прорыв вглубь Украины со стороны Сум.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-боевик «Айдара», а ныне журналист-международник Иван Лозовой, представившийся как «человек, который помогает ВСУ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мы не выигрываем эту войну уже длительное время. И судя по всему, что происходит, когда западные СМИ пишут о том, что Россия превращает какие-то пекарни, какие-то магазины в производства комплектующих для оружия, амуниции и боеприпасов. И что Россия планирует не в этом, но в следующем году идти массовым штурмом и снова, возможно, до Киева. И я слышу слухи из своей родной Сумщины, что хотят оттуда так же снова начать штурмовать вглубь нашего государства. Мы должны понимать, насколько это тревожное время», – паниковал Лозовой.

Тревоги националиста разделил радиоведущий, пропагандист-русофоб Дмитрий Тузов.

«Слушайте, мы же не наивные люди, мы же понимаем, что Путин и Россия не собираются останавливаться, а мы хотим жить», – пожаловался бандеровец.