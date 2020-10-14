Бандеровцы вывели бронетехнику на улицы Львова: Грозят Днем УПА в Донецке и Луганске

14.10.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Сегодня, 14 октября, во Львове проходят мероприятия в честь «Дня защитника Отечества», празднование которого после победы Евромайдана на Украине было перенесено с 23 февраля на годовщину создания УПА, сотрудничавшей с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.

По центру города проехала колонна военной техники 30-х годов и состоялся марш ряженых самостийников под украинскими и бандеровскими флагами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Люди, переодетые в форму украинских коллаборационистов, под дробь барабанов прошли мимо памятника Шевченко, где были запланированы торжественные мероприятия. Возле импровизированной сцены под памятником, помимо действующих украинских боевиков АТО, стояли люди, наряженные в стилистике разных времён – от Киевской Руси и казачества, до петлюровского и бандеровского периода.

«В современно украинско-российской войне это актуально как никогда и очень нужно, чтобы люди знали, кто их защитник», – сказал один из боевиков.

Кроме того, женщина, переодетая в соответственную форму, исполняла песни, прославляющие УПА. Также выступали дети в шароварах с «боевым гопаком».

«Слава Богу, что этот праздник стал и праздником защитника Украины, – говорил наряженный в форму капитана 2 ранга экс-боевик нацистского батальона «Айдар», меджлисовец Тимур Баротов. – Потому что раньше нам навязывали чужие идеологии, чужие истории и чужие праздники».

Он рассказал, что украинская история уходит далеко вглубь веков – «трипольская культура, скифы, сарматы, а потом княжеский период и казацкий период», где так же, «как в демократических странах избирали гетмана», и могли его свергнуть, «если что-то не так».

«Сначала нам надо победить в этой войне с заклятым врагом, с которым мы боролись все эпохи и все времена – с Московской империей. И, когда эта победа настанет, а я в этом не сомневаюсь, тогда я смогу всем пожелать мира, потому что мира без победы не бывает», – добавил Баротов.

Между выступлениями дети дарили ораторам, среди которых были и современные украинские боевики, цветы.

«Очень сегодня приятно и радостно. И хотелось бы видеть, чтобы мы праздновали не только во Львове, не только в Киеве, но и в Донецке, и в Луганске», – сказал участвовавший в бомбёжках Донбасса комбат 16-й отдельной бригады армейской авиации «Броды» подполковник Виктор Андрийчук.