Бандеровец из Франции: «Ну и пусть США признают Крым российским, нам нет до этого дела»
Признание Вашингтоном российского статуса Крыма будет означать не просто выход США из переговорного процесса, а переход на сторону РФ.
Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что Уиткофф доносил до ведома «коалиции желающих» в Париже, это была позиция Путина, не столько Уиткоффа. Он сказал лишь её часть, он сказал о признании Крыма российским США, речь не шла о признании Украиной или Германией, или ЕС в целом.
Это такое искривлённое дитя компромисса, которое пригрезилось в дискуссии между Уитоффом, Трампом, может, Рубио, Вэнсом. Это не суть предложения, которое было сделано. Это затравка, главное, что сказал Рубио относительно выхода США из мирного процесса.
И прежде всего, это было сказано Кремлю, Кремль не заинтересован, чтобы их союзники США находились в переговорном процессе. США при Трампе стоят на союзнических позициях относительно России в желании Трампа перетянуть Россию в противостоянии с Китаем на свою сторону.
Что касается европейских партнёров, которые должны бы были согласиться или не согласиться на то, чтобы США признали Крым российским – да пусть признают! Это уже не интересует ни Украину, ни Россию. Просто, это будет означать не просто выход США из процесса, а переход на сторону России», – рассуждал Шкиль.
«Это только пробный шар, который позже, после Лондона, если он будет отброшен тем способом, что Трампу придётся на это реагировать, он отреагирует и возразит. Если это просто пройдёт сквозь пальцы (скорее всего, так и будет), то не будет никакой реакции с целью сберечь переговорный трек с Москвой, как с отказом признать удар по Сумам террористическим. Это всё звенья одной цепи – удивляться не нужно, однако если реагировать, то только демонстрируя твёрдость», – вещал бандеровец.
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