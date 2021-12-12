Бандеровец Хмара требует от США миллиарды долларов

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Новости Украины

Отказавшись от ядерного оружия, Украина сэкономила американцам миллиарды долларов, однако Вашингтон это забыл и выделяет на «войну с Россией» лишь жалкие подачки.

Об этом в эфире «4 канала» заявил «патриарх» украинского национализма, бывший депутат Верховной рады Степан Хмара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские политики должны помнить, что мы сэкономили для американцев сотни миллиардов долларов, когда наше бездарное руководство украинского государства отказалось от ядерного оружия. Американцы сэкономили на обороне сотни миллиардов долларов. Это не мы даже должны были бы говорить, хотя могли бы деликатно напомнить, если не публично, то в закулисных разговорах, чтобы не компрометировать среди своих избирателей, политиков и так далее. Но паны американцы должны помнить, мне даже немножко обидно и грустно – ну что такое 300 миллионов помощи в обороне? Так извините ребята, вы нам должны, Америка нам должна! Потому что, во-первых, мы сделали всё, чтобы они сэкономили, это сотни миллиардов долларов на обороне, отказавшись от ядерного потенциала. Что такое им дать несколько миллиардов? И не просто миллиардов. Больше всего нужна противовоздушная и противоракетная оборона. Дать нам комплексы соответствующих ракет, чтобы мы достаточно могли по периметру, там, где нужно, их разместить. И тогда нам плевать – пойдёт он (Путин – ред.) таким наступлением или таким», – заявил Хмара.

Он полагает, что американское оружие на Украине способно обеспечить крах России.

«Путин не идиот и не самоубийца. Он поймёт прекрасно, что, если он сунется, то ему так достанется по морде, что, может, его империя в конец развалится. И Америка от этого не пострадает. Ну что она потеряет? Ничего, только выиграет. И весь мир выиграет, цивилизованный мир выиграет», – добавил бандеровец.