Бандеровец так подмахнул меджлису, что приторно стало даже Муждабаеву

17.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Миссия воссоздания крымской автономии» в ходе возвращения Крыма в состав Украины должна увенчаться возникновением крымско-татарской государственности.

Об этом в эфире пропагандистского меджлисовского телеканала «ATR» заявил на данный момент проживающий в Турции украинский шоумен-русофоб, майданщик Антон Мухарский, более известный как «Орест Лютый», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда у меня спрашивают, чей Крым, я говорю: татарский, крымско-татарский. Я вообще, как говорится, если бы я был президентом, Крым – это земля, другой земли у вас нет, то есть, меджлис, который сейчас запрещён, это единственный правовой орган, который должен устанавливать законы на той территории, которая исторически принадлежит вам.

Вся история Крымского ханства, потом его захвата Российской Империей, она лежит в контексте парадигмы уничтоженных народов. Это преступление перед человечеством. Я уже не говорю о сталинских историях и сейчас о российских.

Но когда вернётся (я всё-таки верю, что когда-то «гугукнет» Россия), и восстанет политически-историческая миссия воссоздания крымской автономии, мне бы очень хотелось, чтобы она восстала в условиях крымского государства, крымско-татарского государства», – заявил Мухарский.

При этом даже для сияющего от таких речей меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева такой расклад оказался слишком крут.

«Есть целая стратегия на эту тему. Есть поправки в Конституцию, где АРК – вот это русское, на самом деле, раковая опухоль, должно быть изменено название на крымско-татарскую автономию в составе Украины. То есть, привязать документально, наконец, после 250 лет русской оккупации, Крым привязать к коренному народу Крыма и коренному народу Украины крымским татарам. И поставить на этом точку», – объяснил Муждабаев, предпочтя умолчать об упомянутой Мухарским отдельной от Украины государственности.