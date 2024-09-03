Бандеровец Тягнибок с Запорожского фронта: «Эх, сейчас бы под Курск!»

Тарас Стрельцов.  
03.09.2024 16:31
  (Мск) , Ивано-Франковск
Просмотров: 818
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


На фоне новостей о потерях территорий на Донбассе и дефицита «перемог» – для находящихся на Запорожском направлении ВСУшников было очень отрадно слышать о вторжении в Курскую область.

Об этом на телеканале «Галичина» заявил главарь запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, ныне находящийся на Запорожском направлении в звании майора ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне новостей о потерях территорий на Донбассе и дефицита «перемог» – для находящихся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Очень позитивный и правильный стратегический шаг. Московию можно победить только тогда, когда война будет перенесена на их территорию. Это очень морально-психологически усилило внутреннюю ситуацию в войсках. В первые дни, когда отдельные подразделения зашли в Курскую область, то настолько было огромным вдохновение среди многих воинов. Даже некоторые говорили: «Я бы хотел туда, а может хоть какие-то батальоны из нашей бригады будут переброшены?», – сказал потомок бандеровских мародеров и убийц.

«Такое чувство нужно для воина на фронте, особенно в такой период, когда мы уже больше года фактически стоим в обороне, и не всегда есть позитивная информация с других участков фронта. Особенно когда мы теряем часть территорий, хотя, я уверен, что теряем временно. Но такая информация наших «перемог» и продвижения, мы понимаем стратегические цели, оно очень сильно подняло дух», – трепался Тягнибок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть