На фоне новостей о потерях территорий на Донбассе и дефицита «перемог» – для находящихся на Запорожском направлении ВСУшников было очень отрадно слышать о вторжении в Курскую область.

Об этом на телеканале «Галичина» заявил главарь запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Олег Тягнибок, ныне находящийся на Запорожском направлении в звании майора ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень позитивный и правильный стратегический шаг. Московию можно победить только тогда, когда война будет перенесена на их территорию. Это очень морально-психологически усилило внутреннюю ситуацию в войсках. В первые дни, когда отдельные подразделения зашли в Курскую область, то настолько было огромным вдохновение среди многих воинов. Даже некоторые говорили: «Я бы хотел туда, а может хоть какие-то батальоны из нашей бригады будут переброшены?», – сказал потомок бандеровских мародеров и убийц.

«Такое чувство нужно для воина на фронте, особенно в такой период, когда мы уже больше года фактически стоим в обороне, и не всегда есть позитивная информация с других участков фронта. Особенно когда мы теряем часть территорий, хотя, я уверен, что теряем временно. Но такая информация наших «перемог» и продвижения, мы понимаем стратегические цели, оно очень сильно подняло дух», – трепался Тягнибок.