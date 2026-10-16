Бандеровка Гопко: «Все испугались Трампа и наблюдают из кустов – как Украину заставляют капитулировать!»
Заукраинские европейцы и американцы боятся даже пикнуть, наблюдая, как трамписты «сливают Европу», заставляя Киев капитулировать.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявила депутат Верховной рады прошлого созыва галичанка-грантоедка-русофобка Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европейцы очень встревожены тем, что делает Трамп, но они публично боятся его критиковать. И даже присутствующие [на форуме в Варшаве] американцы, которые были в Пентагоне или в Белом доме при Байдене, все они отмечают, что они боятся критиковать Трампа публично, потому что жёсткая борьба происходит, и ждут промежуточных выборов.
То есть, такие – давайте мы в кустах отсидимся, а пусть Украина, которая является нашим щитом, мы понаблюдаем за этой эскалацией в двусторонних отношениях», – возмущалась Гопко.
«На закрытом обеде, где был и наш министр иностранных дел Сибига, Энн Эпплбаум [американская публицист-русофобка] сказала: «Европейцы в 22-м году смотрели на США, как они себя будут вести в помощи Украины. Потому что Европа зависит от США.
Но в 26-м году источником безопасности Европы является Украина». И это подчеркнула – «не США!» То есть, Европу сливают, пытаясь заставить Украину капитулировать», – верещала бандеровка.
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