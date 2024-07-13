Бандеровка хвалится в США: Мы уже бьём по Москве и Питеру – и Кремль всё проглотил
Украина уже наносит удары по Москве и Петербургу – и Кремль, вопреки опасениям Запада, не сделал в ответ ничего страшного. Так что нужно снимать все ограничения для ВСУ.
Об этом в ходе конференции после саммита НАТО заявила украинский политолог-грантоед Анна Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина уже наносит удары по территории внутри РФ. И мы увидели, что не было никакой эскалации. Все боятся так называемой эскалации, но я до сих пор не могут понять, что за ней скрывается. Мы несколько раз наносили удары по Москве с помощью беспилотников, нанесли удары по десяткам нефтеперерабатывающих заводов, по портам в Питере и Новороссийске. И за этим не последовало никакой реакции. И никакой реакции из Вашингтона, что мы сделали что-то не так.
И я думаю, что настоящим зелёным светом было бы то, какой тип боеприпасов мы получаем. Речь идёт об атакующих боеприпасах определённого радиуса действия, или о каких-то других типах, которые могут поражать те цели, которые нам нужны. Это и есть зелёные действия. Мы видим больше заявлений из Соединённого Королевства и других стран: «Не стесняйтесь использовать наше оружие». Я думаю, мы придём к этому и с США», – сказала Шелест.
Бывший посол США на Украине Джон Хербст подтвердил: Америка даст ещё более дальнобойное оружие, но ещё не время афишировать, что удары санкционированы Вашингтоном.
«Я согласен, что в какой-то момент мы дадим разрешение на использование средств нападения против целей в России. Но вы же не хотите сказать, что верите в то, что это уже произошло? Что Киев может нанести удар на 150 миль вглубь России, и всё будет в порядке», – сказал Хербст.
«Да, вы абсолютно правы. Боюсь, что до ноября мы этого не получим», –Шелест дала понять, что бандеровцы рассчитывают на США, кто бы ни победил там на президентских выборах.
Спасибо!
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