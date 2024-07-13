Бандеровка хвалится в США: Мы уже бьём по Москве и Питеру – и Кремль всё проглотил

Константин Серпилин.  
13.07.2024 22:14
  (Мск) , Вашингтон
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Украина уже наносит удары по Москве и Петербургу – и Кремль, вопреки опасениям Запада, не сделал в ответ ничего страшного. Так что нужно снимать все ограничения для ВСУ.

Об этом в ходе конференции после саммита НАТО заявила украинский политолог-грантоед Анна Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже наносит удары по Москве и Петербургу – и Кремль, вопреки опасениям Запада,...

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«Украина уже наносит удары по территории внутри РФ. И мы увидели, что не было никакой эскалации. Все боятся так называемой эскалации, но я до сих пор не могут понять, что за ней скрывается. Мы несколько раз наносили удары по Москве с помощью беспилотников, нанесли удары по десяткам нефтеперерабатывающих заводов, по портам в Питере и Новороссийске. И за этим не последовало никакой реакции. И никакой реакции из Вашингтона, что мы сделали что-то не так.

И я думаю, что настоящим зелёным светом было бы то, какой тип боеприпасов мы получаем. Речь идёт об атакующих боеприпасах определённого радиуса действия, или о каких-то других типах, которые могут поражать те цели, которые нам нужны. Это и есть зелёные действия. Мы видим больше заявлений из Соединённого Королевства и других стран: «Не стесняйтесь использовать наше оружие». Я думаю, мы придём к этому и с США», – сказала Шелест.

Бывший посол США на Украине Джон Хербст подтвердил: Америка даст ещё более дальнобойное оружие, но ещё не время афишировать, что удары санкционированы Вашингтоном.

«Я согласен, что в какой-то момент мы дадим разрешение на использование средств нападения против целей в России. Но вы же не хотите сказать, что верите в то, что это уже произошло? Что Киев может нанести удар на 150 миль вглубь России, и всё будет в порядке», – сказал Хербст.

«Да, вы абсолютно правы. Боюсь, что до ноября мы этого не получим», –Шелест дала понять, что бандеровцы рассчитывают на США, кто бы ни победил там на президентских выборах.

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