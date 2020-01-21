Бандеровщина все сильнее врастает в Украину

21.01.2020, Москва, Владимир Гладков

В Киевской академии МВД период до 1953 года считают позорным, так как сотрудники милиции на Западной Украине не переходили на сторону бандеровцев.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина системно превращается в идеологическое государство. У меня четверо детей, старшему 32 года, младшая только закончила школу, на протяжении всего этого тридцатилетнего периода я вижу, как мощно изменяется учебная программа. Все до единой школы, вся историческая программа построена под восхваление бандеровцев.

Сегодня любой киевлянин может проверить мои слова. В центральном здании Академии МВД есть музей МВД. Это музей, где прославляются бандеровцы до такой степени, что даже, представьте себе, период времени до 1953 года назван как «позорный в истории милиции». Спрашиваю у директора, которая проводила экскурсию, по какой причине позорный? Говорит, потому что милиция боролась с отрядами освободителей-бандеровцев на Западной Украине.

Я дальше задаю вопрос: но ведь милиция – инструмент государства, должна защищать государство, которое послало подавить террористические организации, что они должны были сделать? И тут мне отвечают в музее Академии МВД: милиция должна была стать на стороны бандеровцев и повернуть оружие против Кремля», – рассказал Волга.

«Это процесс, который идёт под разговор о том, что вроде бы ничего не происходит. Сегодня институт национальной памяти, который возглавляет уже не Вятрович, а другая, не менее одиозная персона, на протяжении последних пяти лет системно работал со всеми до единого краеведческими музеями Украины. Везде проведены кадровые изменения, и все до единой экспозиции восхваляют бандеровское движение.

И этот разговор ни о чём напоминает, как когда все пытались сделать вид, что Гитлер не вооружается, все вокруг говорили, что нормально, ничего такого нет, в то время, как готовилось одно из самых страшных преступлений за всё время. То же самое сегодня делается в Украине системно, день за днём», – добавил бывший депутат.