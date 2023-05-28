Бандеровщиной больны 80 процентов населения Украины – Леонков

Единственный способ борьбы с бандеровщиной на территории Украины является только полное её уничтожение без какого-либо милосердия.

Об этом на канале «Дайте сказать» заявил военный эксперт Алексей Леонков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У любой войны всегда существует эхо. Когда мы закончили Великую Отечественную войну, мы не доделали одну задачу, мы не уничтожили бандеровщину.

Я считаю, что допустили ошибку, когда их выпустили из мест заключения, поверили, что якобы они исправились. Мы видим результат.

Если раньше бандеровщиной болела только западная часть Украины, то когда мы начали СВО, мы выяснили, что эта болезнь распространилась на 80% населения Украины.

Поэтому нужно делать соответствующие выводы, и чтобы это не повторилось, нужно зло уничтожать до конца. При этом слово «милосердие» к этому не относится. К сожалению, этот вирус неизлечим. Как история показала, вирус нацизма, бандеровщины – это неизлечимые вирусы. Их можно только уменьшить, обнулить, они всё равно сбегут куда-то, но нужно сделать так, чтобы на наших землях он отсутствовал вообще, был нулевой показатель. Чтобы не было ни нацистов, ни бандеровцев, ни всех, кто исповедует человеконенавистнические идеологии и является адептами этих идеологий.

Они, может быть, будут присутствовать в других местах, но, если мы не хотим, чтобы в будущем поколения столкнулись на нашей земле с этой заразой, с ней нужно поступать именно так», – заявил Леонков.