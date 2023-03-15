Бандеровская пропаганда имеет «преимущество» за счёт своей бесчеловечности – военкор

Владимир Гладков .  
15.03.2023 21:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 295
 
Беспредел, Вандализм, Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина, Цензура


Захвативший власть в Киеве бандеровский режим имеет преимущество в информационной войне благодаря тому, что пользуется самыми грязными и бесчеловечными приёмами пропаганды.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши Новости» заявил российский военкор Дмитрий Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Захвативший власть в Киеве бандеровский режим имеет преимущество в информационной войне благодаря тому, что...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В ходе программы ведущий поинтересовался, в каких аспектах Украина «превосходит Россию».

«В пропаганде. Я не виню себя и коллег в этом. Дело в том, что они используют приёмы, которые у нас запрещены.

Почитайте, например, ленту «УНИАН». Это основное информагентство Украины. Там просто ужас – «русаки», «свинособаки», «ещё 700 орков убили, ха-ха-ха». Это главное информагентство Украины.

На восьмое марта они сделали «Мертвёшку» – коллаж из гробов «для русской мамы». Вы представляете? Это и есть приём расчеловечивания врага.

Они, таким образом, накачивают ненавистью. Ненависть – это сильная эмоция. Мы не можем себе такое допустить, а у них такие приёмы дают результаты, они нас ненавидят», – сказал Селезнёв.

Военкор подчеркнул, что Киев использует самую грязную ложь для обеления себя и очернения всего русского и России.

«А другая половина айсберга – создаётся картинка, что они «за свободу». Они показывают, что «на нас напали», «мы боремся за свою свободу, за молодёжь», если посмотреть их новости, как они это преподносят.

Или посмотреть на Бучу – эта кампания была делана специально. Образ русского солдата всегда ассоциировался со справедливым защитником. А Буча была спланированной кампанией, чтобы этот образ убрать. И на Западе убрали», – подытожил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Март 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть