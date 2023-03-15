Бандеровская пропаганда имеет «преимущество» за счёт своей бесчеловечности – военкор
Захвативший власть в Киеве бандеровский режим имеет преимущество в информационной войне благодаря тому, что пользуется самыми грязными и бесчеловечными приёмами пропаганды.
Об этом в эфире интернет-канала «Ваши Новости» заявил российский военкор Дмитрий Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В ходе программы ведущий поинтересовался, в каких аспектах Украина «превосходит Россию».
«В пропаганде. Я не виню себя и коллег в этом. Дело в том, что они используют приёмы, которые у нас запрещены.
Почитайте, например, ленту «УНИАН». Это основное информагентство Украины. Там просто ужас – «русаки», «свинособаки», «ещё 700 орков убили, ха-ха-ха». Это главное информагентство Украины.
На восьмое марта они сделали «Мертвёшку» – коллаж из гробов «для русской мамы». Вы представляете? Это и есть приём расчеловечивания врага.
Они, таким образом, накачивают ненавистью. Ненависть – это сильная эмоция. Мы не можем себе такое допустить, а у них такие приёмы дают результаты, они нас ненавидят», – сказал Селезнёв.
Военкор подчеркнул, что Киев использует самую грязную ложь для обеления себя и очернения всего русского и России.
«А другая половина айсберга – создаётся картинка, что они «за свободу». Они показывают, что «на нас напали», «мы боремся за свою свободу, за молодёжь», если посмотреть их новости, как они это преподносят.
Или посмотреть на Бучу – эта кампания была делана специально. Образ русского солдата всегда ассоциировался со справедливым защитником. А Буча была спланированной кампанией, чтобы этот образ убрать. И на Западе убрали», – подытожил он.
Спасибо!
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