Захвативший власть в Киеве бандеровский режим имеет преимущество в информационной войне благодаря тому, что пользуется самыми грязными и бесчеловечными приёмами пропаганды.

Об этом в эфире интернет-канала «Ваши Новости» заявил российский военкор Дмитрий Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы ведущий поинтересовался, в каких аспектах Украина «превосходит Россию».

«В пропаганде. Я не виню себя и коллег в этом. Дело в том, что они используют приёмы, которые у нас запрещены.

Почитайте, например, ленту «УНИАН». Это основное информагентство Украины. Там просто ужас – «русаки», «свинособаки», «ещё 700 орков убили, ха-ха-ха». Это главное информагентство Украины.

На восьмое марта они сделали «Мертвёшку» – коллаж из гробов «для русской мамы». Вы представляете? Это и есть приём расчеловечивания врага.

Они, таким образом, накачивают ненавистью. Ненависть – это сильная эмоция. Мы не можем себе такое допустить, а у них такие приёмы дают результаты, они нас ненавидят», – сказал Селезнёв.