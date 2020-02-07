Бандеровская Украина будет безлюдной

07.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Массовое бегство населения Украины за границу, начавшееся после Евромайдана, продолжается и при Владимире Зеленском, как и при его предшественнике Петре Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина в этом году получила самый большой приход в бюджет иностранных денег – 12 миллиардов долларов, по-моему, от людей, которые выехали за границу, благодаря и безвизу. У меня такое впечатление было ещё при Порошенко, что и безвиз был для того, чтобы люди уехали из страны, что это не случайно, и есть разговоры американских экспертов, что Украине так много людей не надо», – заявил эксперт.

«Поэтому и отдали Крым, поэтому отдают и Донбасс, иначе если б они остались, эта власть никогда бы не смогла избраться», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Во всяком случае, огромная часть политического класса намеренно блокирует процесс реинтеграции. Не дают возможности достаточно слабому президенту провести хоть какой-нибудь закон из политических обязательств Украины», – согласился Погребинский.

«Ладно, трудно собрать голоса, но внеси ты предложение, – продолжил эксперт. – Пусть люди пытаются искать компромисс хотя бы по закону об амнистии. Или не нравится закон об особом статусе, хотя согласились и продлили. Хочешь что-то изменить? Покажи, что ты хочешь изменить реально, а не высказывай соображения устами помощников. То есть, мы не видим никакой политической воли президента в такой ответственный момент украинской истории прекратить войну, остановить процесс обезлюдивания Украины».

«Даже этот министр, который говорит, что «я никогда не спорил, что я дебил», – и то он озабочен тем, что у нас шестой месяц подряд падает промышленное производство. Это значит, люди будут уезжать и уезжать, они не могут себя обеспечить», – добавил Михаил Погребинский.