Бандеровская Украина сформировалась. Население смирилось

17.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Население Украины смирилось с победой бандеровской идеи. Украинцы не готовы бороться за возвращение прав русскоязычных. Более того, травля сторонников компромисса с Донбассом уже не вызывает никакого протеста.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Относительно «Минска» и всего, что с ним связано – то, что его по факту нет, это да, – но и в украинском обществе нет желания вернуть Донбасс. Масса социологии сейчас выходит – и «Рейтинг», КМИС, и Разумков, много чего. Во-первых, большинство украинцев не готовы, чтобы Донбасс на равных правах вернулся на Украину. Они не поддержали выступление Фокина, это тоже кругом прошло, это тоже надо понимать.

Действительно, украинское общество в принципе не готово принять Донбасс. Я посмотрел массу социологий, сейчас много даётся, и не только электоральная история. Но и украинское общество в принципе приняло то, что с 1 сентября на Украине запретили русский язык, иллюзий по поводу, радикальных изменений, – не будет», – отметил Копатько.

«Моя ключевая мысль – то, что третьего майдана не будет. Потому что второй победил, Украина сложилась, всё», – полагает он.

Тем не менее, обратил внимание социолог, – украинцы не желают повторения сценария майдана в соседней Белоруссии. Поэтому решение Верховной рады о непризнании победы Лукашенко было сделано в угоду Западу, а не настроениям населения, пояснил Копатько.

«Большинство украинцев выступают против того, чтобы в Белоруссии был украинский вариант, подавляющее большинство – и красных, и белых. Люди не готовы к тому, чтобы этот вариант прошёл.

Но после того, как сделал действительно подлое дело Верховный совет, учитывая, что Лукашенко ничего плохого Украине не сделал после «Минска». Учитывая, что России больше есть на что обижаться, я считаю, что он таких вещей не простит», – добавил социолог.