Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самое известное туристическое место в Киеве – Андреевский спуск – в условиях блэкаута обезлюдел. Кутаясь от мороза, напрасно ждут покупателей немногочисленные торговцы, выложившие на прилавках не только сувениры, но и бандеровские черно-красные флаги, а также символику карателей из ВСУ,

Здания на Андреевском выглядят неухоженными, власти не чистят тротуары от снега и льда.

«Сейчас нахожусь на Андреевском спуске, самая туристическая улица столицы. Но здесь ни народу, ни продавцов, никого нет. Сейчас всем не до этого, у людей другие проблемы… Холодно на улице, обещают вообще минус 20°. Ну, я вот не знаю, как мы выживем», — жалуется автор видеоблога «Антон знает цены».

На Украину к выходным после непродолжительного потепления надвигается новая волна похолодания до минус 25 градусов, что лишь усугубит тяжелое положение дел в энергетике, которое значительно ухудшилось после январских атак России. Об этом пишет РБК-Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Графики отключений света начали вводить по всей территории страны, тогда как раньше в западных регионах это было редким явлением», – говорится в статье.

До сих пор из-за разрушения магистральных линий не решена проблема передачи электроэнергии с АЭС на Западной Украине в другие регионы.

Самая тяжелая ситуация с энергообеспечением остается в Киеве, в минэнерго Украины даже не прогнозируют, когда что-то улучшится.