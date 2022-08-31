«Бандеровские корни и желание убивать москалей» – военный эксперт о комплектовании генералитета ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Высший командный состав украинской армии с 1991 г. формировался из уроженцев западных регионов страны с выраженными ультраправыми взглядами, что проходили обучение по «альтернативным» программам, а потом – переподготавливались по стандартам НАТО в Великобритании и США.

Об этом в эфире «Звезда» рассказал военный эксперт Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мне приходилось беседовать с глазу на глаз с украинским полковником в Крыму. Спросил у него: «Как вы так быстро выросли? В какое училище поступали? Какие оценки были?». Он говорил: «Та я без экзаменов поступил. Пришел молодой, здоровый – «из Волыни». У меня посмотрели личное дело и то, что дед был бандеровцем – сразу добавило мне баллы, без конкурса шел. Главное спросили: «Москалей будешь убивать?». «А як же!» – сказал я и был моментально зачислен. И таких было много». Об этом даже в некоторых честных украинских соцсетях писали и т.д.», – вспоминал эксперт.

Баранец отметил, что до событий 2014 г. официальным Киевом активно внедрялись в региональные армейские круги Крыма на различных уровнях западноукраинские военнослужащие – от рядовых до офицеров.

«Кадровая политика, когда смотришь личные дела украинских офицеров, там часто – на 85 – 90% – видишь, что ориентировка была на западно-украинских уроженцев. Эта политика отражалась у нас в Крыму, когда кадровый командный состав накачивали, преимущественно, не только офицерами, но солдатами, моряками из Западной Украины. Была такая западная идеологическая установка. Меня интересовало и то, где они учились, по каким боевым установкам обучались, по каким боевым уставам. Могу сказать, что немного генералов там учились вместе с российскими генералами, потому что – после 1991 г. стали по своим системам заниматься. Но! Почти все высшие офицеры, генералы прошли переподготовку на стандарты НАТО в США или в Великобритании. Это все – выпускники американский академий», – подчеркнул аналитик.