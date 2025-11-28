Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ожидаемое выделение МВФ нового кредита Украине в размере 8,1 млрд долларов, о чем на днях объявили стороны, больно ударит по кошелькам украинцев.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет «Экономическая правда», дочерний портал антироссийского пропагандистского издания «Украинская правда».

«Для того, чтобы страна могла вернуть полученные кредиты в будущем, МВФ требует от власти принимать непопулярные налоговые решения», – пишет издание.

Примечательно, что 8,1 миллиарда – это фактически та сумма, которую Украина должна вернуть фонду за предварительно полученные займы в следующие четыре года.

По словам собеседников, участвовавших в переговорах с МВФ, фонд, например, требует, чтобы Украина не отменяла 5-процентный военный сбор даже после окончания войны.

Несмотря на предварительною договоренность, пока нет гарантий, что МВФ выделит транш, поскольку пока нет понимания, сможет ли Украина получить от ЕС финансирование на 2026 год.

«Финальное решение МВФ сможет стать реальностью только тогда, когда ЕС согласует репарационный кредит или придумает «план Б» на его замену. Потому что МВФ не может финансировать страны, финансовое состояние которых неопределенно», – объясняет киевский финансист Сергей Фурса.

Под «репарационным кредитом» подразумевается передача на нужды Украины замороженных российских активов в бельгийском депозитарии, против чего возражают власти страны, а потому в ЕС ломают голову над альтернативными планами.

«ЕП» указывает, что это не единственная проблема, поскольку условием для согласования кредита МВФ, вероятно, станет принятие бюджета на 2026 год, который планируется рассмотреть до 2 декабря, но есть нюанс.

«На бюджет нет голосов. В стране политический кризис», – говорит один из представителей «Слуг народа».

Кроме того, МВФ требует ввести налог на продажи украинцами на онлайн-платформах и отмену льготы на международные посылки.