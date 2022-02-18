«Бандеровские твари ответят за это». Первыми из ДНР эвакуируют детей-сирот

18.02.2022  18:44 (Мск), Донецк
Михаил Рябов.  
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Волынь, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

Первыми из ДНР эвакуируют детей-сирот из школы-интерната № 1. Об этом сообщила пресс-служба движения «Донецкая республика», которое задействовано в вывозе людей.


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«Все, кто хочет выехать – выезжают. Остаются только добровольцы, которые готовы помогать и оказывать нам помощь. Те, кто остается, у нас будет три задачи. Одна из задач – организация эвакуации населения с прифронтовых территорий», – сказал один из лидеров движения Алексей Муратов.

По его словам, движение помогает «выехать до границы, до КПВВ (с Россией – прим.), дальше российская сторона будет оказывать помощь в размещении тех, кто решит выехать».

«Дети эвакуируются в Россию. Бандеровские твари ответят за это», – не сдерживает эмоций депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

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