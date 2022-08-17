«Бандеровский дурачок»: Усик спел песню про червоную калину

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Новости Украины

Украинский боксер Александр Усик удивил публику, прибыв на пресс-конференцию перед реваншем с британцем Энтони Джошуа в образе казака с чубом и «вусами».

Кроме того, боксёр спел для зрителей марш украинских сечевых стрельцов «Червона калина», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Перфоманс Усика вызвал ажиотаж в сети. Например, экс-боевик «Азова», бывший соратник Олега Ляшко по «Радикальной партии» Игорь Мосийчук очень с большим воодушевлением воспринял песню и пожелал боксёру «перемоги».

Однако боевик «Азова» Родион Кудряшов не забыл прошлый хайп Усика в качестве «адекватника» и «умеренного украинца».

«При всём уважении к этому спортсмену, я считаю его одноклеточным, все его публичные проявления или появления не имеют никакого скрытого подсмысла или послания – это всё, просто, банальное обезьянничество для хайпа, и исполнение «Червоної калини» тоже для этого, убить двух зайцев: просто хайпануть и попытаться реабилитироваться в глазах обозлившихся на него украинцев», – написал в своём тг-канале Кудряшов.

Он добавил, что со стороны Усика было бы куда искреннее не петь про «калину», а «сказать пару ласковых в сторону главы Московского Патриархата Кирилла».

Журналист Андрей Медведев отметил, что бой с британцем можно даже не смотреть – всё как на «Евровидении».

«Боксер Александр Усик всегда был парнем экстравагантным. А сейчас просто стал бандеровским дурачком. Хотя, боксёр хороший. Но бой с Джошуа можно даже не смотреть. Победу отдадут Усику, просто потому – что так велит политическая повестка. Без этого мог бы получиться интересный бой. А так, будет просто хуторянский акционизм», – констатировал Медведев.

«Ой, неудобно-то как вышло. А помните, как нас убеждали в том, что Усик прямо эталон «нормального украинца»!», – напомнил военкор Дмитрий Астрахань, комментируя фото вырядившегося в казака Усика.

Отметим, что реванш между Усиком и Джошуа состоится в ночь на 21 августа в Саудовской Аравии. Первый бой был в сентябре прошлого года и завершился победой Усика решением судей – украинский боксёр стал чемпионом мира в тяжелом весе.