«Бандеровский флаг на улицах сожженной Москвы». В Киеве отметили праздник змагаров

28.07.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Около сорока человек, в основном представляющих националистические организации, отметили в Киеве День независимости Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В 1990 году именно в этот день была принята декларация о государственном суверенитете Белоруссии, в 1996 году празднование было перенесено на 3 июля (день освобождения столицы Белоруссии от немецкой оккупации), но некоторая часть деятелей оппозиции продолжают считать, что правильной датой праздника является 27 июля и отмечают его именно в этот день, чтобы подчеркнуть свою оппозиционность.

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Мероприятие в сквере Шевченко прошло в формате выступлений деятелей культуры, политиков, активистов и других деятелей националистического толка.

«Мы, украинцы и белорусы, всегда были вместе. Напомню, как 2014 году белорусы вместе с нами боролись за нашу свободу, как они гибли за нашу свободу. Поэтому сегодня украинцы высказывают вам свою поддержку, пожелать, чтобы вы продолжали бороться с данным режимом. Мы всегда будем вас поддерживать», – сказала депутат Верховной Рады Украины Юлия Клименко.

Лидер группы «Тень Солнца» Сергей Василюк исполнил свою песню на популярный мотив, смысл которой сводился к тому, что земля стоит на трех черепахах. Что он хотел сказать этим, не пояснил.

Президент украинской федерации карате Иван Дутчак пожелал белорусам, чтобы у них, как у украинцев, появилось общее видение будущего их страны. С праздником белорусов также поздравил глава Народного Руха Андрей Корнат.

Народный артист Украины Кирилл Стеценко исполнил несколько мелодий на скрипке и рассказал о якобы победах Белоруссии и Украины над Евразией.

«Первая большая победа над Евразией была в 1362 году, битва под Синими водами, когда была разгромлена армия вот того самого монголо-татарского ига. И уже через 200 лет была победа под руководством князя Константина Острожского, битва под Оршей, где была уже побеждена вдвое большая по численности армия Московии, которая была наследником монголо-татарской орды. И это была вторая битва войска европейского против войска евразийского. Я всё это не зря сейчас говорю, потому что Белоруссия борется против тирании, диктатуры, но одновременно Белоруссия стала, наконец, на путь борьбы за национальную независимость, настоящую, когда и культура, и самобытность народа и его индивидуальность должна занять своё место в семье европейских народов, быть собой, быть независимой от политики империи, которая всех нас пытается поглотить и превратить нас в великий и так называемый русский народ. Мы знаем, что Беларусь была создана тремя славянскими племенами, а Россия, Московия она создалась только вокруг только одного славянского племени и большой примеси тюркских народов, угрофинских, и балтийских народов», – утверждает Стеценко.

Свободовец Юрий Сиротюк призвал белорусов совместно разрушить Москву.

«Белорусской государственности не 30 лет. У вас – глубокая, тысячелетняя история государственности. И на протяжении всей этой истории мы, белорусы и украинцы были плечом к плечу. И когда 100 лет назад вы восстановили свою государственность, вашу государственность утопила в крови Москва, точно так же, как и утопила нашу государственность. И сегодня снова Москва стремится забрать вашу идентичность через диктатора Лукашенко. Но я верю, что если сегодня мы тут в Киеве празднуем 30 лет восстановления вашей независимости, 31-ю годовщину, 32-ю годовщину и 33-ю мы обязательно будем отмечать в свободном Минске, столице белорусского независимого государства», – заявил тягнибоковец.

«И вы сегодня против Лукашенко и Путина боретесь на улицах Минска. И для нас, украинцев, это тоже наша война. Мы понимаем, что там, в Минске, решается судьба Украина. Потому что если Белоруссия потеряет независимость, если Беларусь не будет государством белорусской нации, там не будет господствовать белорусский язык, белорусская культура и белорусские обычаи, то Украине будет трудно удержаться. Но если я верю, что мы через год или два этот праздник будем отмечать в столице независимой Беларуси Минске, тогда я также верю, что когда будет следующая Орша, то красно-белые флаги с жёлто-синими и красно-черными бандеровскими флагами рано или поздно будут на улицах уничтоженной Москвы. Потому что, пока остаётся Москва, пока остаётся эта империя, наша и ваша независимость под угрозой», – сказал Сиротюк.

Глава союза офицеров Украины Евгений Лупаков тоже призвал белорусов «бить москалей».

«Когда мы были вместе мы хорошо били клятых москалей. Потому что у нас общая история. К сожалению, у нас общий и очень опасный враг. Больше 70 лет украинцы праздновали восстановление независимости 30 июня во всём мире, там, где были украинцы. Нам удалось после развала империи зла в очередной раз восстановить независимость Украины. И Украина сегодня не только формально но и фактически является независимой. И нам помогали в этом белорусы. Снова – когда мы были вместе мы побеждали», – сказал он.

Некая Юлия Зуброва исполнила свою версию популярной националистической песни «Жовто блакитни наши прапоры».

Представленная как поэтесса Олеся Сенчук прочитала свои стихи. Бард Андрей исполнил революционную песню собственного сочинения про Гавроша у которого на данный момент «нет грошей», но который когда вырастет будет большим боссом, для чего ему надо хорошо учиться.

Как учиться бездомному ребенку и кто его сделает большим боссом автор не пояснил, но понятно, что это как-то связанно с необходимостью сражаться на баррикадах.