Бандеровский клич с грузинским акцентом

Новости Украины

Обозреватель «ПолитНавигатора» из Тбилиси рассказывает о том, почему вызвавший эйфорию на Украине ролик со словами поддержки «грузинской интеллигенции» – весьма сомнительная помощь даже в моральном плане, поскольку героями выступают откровенные идеологические перевёртыши, конъюнктурщики и предатели.

На Украине ликуют – представители грузинской интеллигенции, поддерживающие Киев «перед лицом агрессии путинской России», записали проникновенное обращение, выполненное на украинской мове с приятным грузинским акцентом. Оно было подготовлено и вброшено в информационное пространство грузинским либеральным истеблишментом, так щедро поддерживаемым богатыми западными фондами.

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Поддержанный Западом либеральный бомонд не просто присутствует, но и заметно превалирует и в сфере культуры и искусства. И все эти господа вместе взятые широко представлены в грузинских СМИ и ведут агрессивную информационную линию, промывая мозги.

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Промывают они мозги, естественно, и по поводу последнего русско-украинского противостояния, занимая однозначную проукраинскую позицию. Вот почему можно считать, что видео-ролик с эдаким контентом даже немного запоздал, учитывая возможности и агрессивный настрой вышеупомянутой публики.

Почетную роль открыть обращение отдали Вахтангу Кикабидзе. В Грузии он уже давно стал лицом либерального общественно-политического крыла. На последних выборах он даже возглавил список партии «Единое национальное движение» (партия Саакашвили) и был избран депутатом парламента Грузии.

Конечно, было сложно поверить готовность актера, создавшего легендарный образ дружелюбного «Мимино», с оружием в руках включиться в братоубийственный конфликт. Но в октябре 2014 года в интервью украинской газете «Сегодня» Кикабидзе заявил, что, «если бы я был молодым, я бы тоже сейчас был в АТО и сопротивлялся, защищая честь страны». Факт его участия в гражданском противостоянии в Тбилиси начала 90-тых с автоматом в руках говорит о его другой натуре – натуре человека не из мира искусства. О стреляющем в соотечественников Бубе тогда говорил весь Тбилиси.

Кикабидзе разочаровал миллионы поклонников по всей территории бывшего СССР, облив грязью советскую страну. Это как ругать родителя, создавшего тебя! Он гордится, что никогда не состоял в комсомоле, а из пионеров был исключён за то, что чистил обувь своим пионерским галстуком. В июне 2018 года в интервью немецкому изданию «Deutsche Welle» Кикабидзе заявил, что в 1991 году он обрадовался распаду СССР и в честь этого события «даже стол накрыл». И это говорит сын Константина Николаевича Кикабидзе, красноармейца, погибшего под Керчью в декабре 1942 года.

Неудивительно, что ярый антисоветчик и антикоммунист теперь будет красоваться перед монументом Бандеры.

Еще один фигурант ролика – известная певица Нино Катамадзе еще в июне 2019 года сделала заявление, в котором отказалась от дальнейших концертов на территории России, назвала Россию «оккупантом», Владимира Путина «врагом Грузии», также отметив, что «никогда не пела по-русски». Интересно, что же мешало Катамадзе зарабатывать на российских слушателях до 2019 года? Если она такая принципиальная, почему не устроила демарш в 2008 году или хотя бы в 2014-м?

А бывший президент Грузии – доктор философии Маргвелашвили, в 2013 году буквально стал «киндер-сюрпризом» грузинской политики. Тогда «Грузинская Мечта» своим кандидатом в выборах выставила этого крайне непопулярного «философа», буквально вытянув из грязи в большую политику. И практически сразу после инаугурации, Маргвелашвили задом повернулся к «Мечте» и перешел в лагерь оппозиции.

Что говорить о менее известных «лицах» видео-ролика? Об этих «шеф-поварах», «баскетболистах», «гражданских активистках», «сценаристах» и «учителях»? Все они без исключения представляют вышеупомянутую либеральную камарилью, безнадежно отравленную русофобией и враждой ко всему русскому!

Но главное, что нужно знать: подавляющее большинство грузинского населения не одобряет такую провокационную и однобокую «продукцию», что видно по реакции конкретно по поводу и этого видео-ролика, и прозвучавшего в нем бандеровского клича «Героям Слава»!