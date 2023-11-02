Бандеровский концепт лишил Украину ракет, танков и кораблей – философ Дацюк

После развала Советского Союза Украина стала следовать националистическим идеалам, в результате она лишилась всего богатого наследия, научного и промышленного потенциала.

Об этом в эфире видеоблога «Власть vs Влащенко» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Мы же сузили все до невозможности. То есть, социальная энергия может быть направлена только в направлении культуры и языка, точка. Она не может направляться ни на инженерные достижения, ни на научные, ни на изобретения. Казалось бы, как националистическая идея связана с тем, может ли государство иметь свой ноутбук? Оказывается, напрямую. Нет достаточной свободы, чтобы реализовать весь набор компетенций, который требуется для изготовления своего ноутбука.

Никто же в Украине не ходит и не запрещает: «Не производите ноутбук, не производите». Нет такого запрета, просто, если вы сужаете социальную энергию до лишь нескольких направлений, то у вас провисает целый набор.

Грубо говоря, как бандеровский концепт связан с тем, что нам невозможно производить свое судостроение, авиастроение, танкостроение, ракетостроение? Бандера же никогда не писал, что не надо нам своих ракет, ничего такого не было.

Но оказывается, как только мы включаем языково-культурный авторитаризм как базовую установку, те люди, которые хотят свободы, а это интеллектуалы, инженеры, изобретатели, ученые, исследователи и так далее, – почему-то не хотят работать. Вот они так странно устроены, такие сволочи непатриотичные, понимаете… И все!», – отметил он.