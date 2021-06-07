Бандеровский лозунг на футболках украинской сборной – плевок в лицо многими болельщикам

07.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На футболках сборной Украины по футболу решили из политических соображений разместить не только карту страны с Крымом, но и банденровский лозунг «Слава Украине – героям слава!», и это плохо воспринимается многими гражданами Украины.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил украинский политолог Евгений Филиндаш.

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«Для многих жителей Украины важно не столько то, есть на их футболках Крым или нет, сколько то, что там есть бандеровский лозунг «Слава Украине – героям слава!». Этот лозунг возник в бандеровской полунацистской ОУН. К сожалению, после Майдана он стал фактически официальным в Украине. Но миллионы граждан Украины не приемлют его. И для них размещение на футболках сборной вот этого бандеровского лозунга – это демонстративный плевок в лицо, так они это воспринимают. Это значит, что многие из тех граждан Украины, которые всегда болели за сборную Украины, ещё сильно подумают, стоит ли болеть за такую сборную, на футболках которой написаны подобные лозунги», – сказал Евгений Филиндаш.