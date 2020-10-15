Бандеровский праздник объявлен окончательно победившим 23 февраля

15.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Празднование «Дня защитника Украины», который приходится на 14 октября, объявленным днем основания УПА, уже практически выдавило советские традиции.

Об этом в эфире интернет-канала «Обозреватель» заявил замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кривоноса, 23 февраля отмечают лишь те, кто служил в Советской Армии и не воевал в Донбассе.

«Уже седьмой год войны. За эти шесть лет он уже стал значительно большим и ответственным в восприятии, чем 23 февраля. Часть людей, возможно, старших поколений, еще отмечают 23-е, потому что они служили в Красной или Советской Армии, в зависимости, кто и когда.

А для молодежи и для моего поколения, которые непосредственно пошли защищать Украину с 14-го года, для нас этот праздник значительно лучше воспринимается, и мы его воспринимаем как больший праздник, чем 23-е. 23-е вообще ни я, ни мои друзья вообще не празднуем», – похвастался Кривонос.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для него не существует такого праздника, как День Победы, который отмечается 9 мая.