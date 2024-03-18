Бандеровский сапог на крымскую землю не ступит – Аксенов

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В Крыму предприняты все надлежащие меры, чтобы обезопасить инфраструктуру и население полуострова от угроз со стороны киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

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«Все необходимые меры для защиты крымчан, гостей полуострова, крупных инфраструктурных объектов, в том числе и Крымского моста, приняты. Представители силовых структур проводят большую работу для выявления и задержания потенциальных диверсантов, террористов и пособников врага», – сказал Аксенов в интервью «Известиям».

При этом он подчеркнул, что противник способен пойти на любые провокации, а потому есть готовность к любым ситуациям.

«Но разговоры о блокаде Крыма — это пустые фантазии наших врагов. С точки зрения сухопутных операций то, что уже сделали и что делают наши воины на передовой, полностью гарантирует безопасность нашего полуострова. Бандеровский сапог на крымскую землю не ступит», – убежден глава Крыма.

По его словам, на переговоры с Украиной идти нельзя, даже если Киеву это прикажет Запад.

«Но основной вопрос заключается в другом. Глубоко убежден, что нам не о чем и не с кем договариваться. Любые договоренности с нынешним киевским режимом только заморозят конфликт и позволят нашим врагам нарастить силы. Мы это уже проходили. Неонацистское государство должно прекратить свое существование, а украинский режим, который вверг страну в хаос, должен исчезнуть. Только так, и никак иначе. Никаких полумер в этом вопросе быть не может. Только наша полная и безоговорочная победа», – резюмировал Аксенов.