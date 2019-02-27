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27.02.2019, Ивано-Франковск, Владимир Гладков
 
Галичина, Медицина, Украина
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Бандеровский схрон объявил, что нуждается в услугах психиатра

После месячного перерыва из-за материальных проблем в Ивано-Франковске возобновил свою работу так называемый дом ветеранов АТО «Бандеровский схрон».

Об этом сообщается на официальной странице организации в Facebook, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дорогие друзья центра для участников АТО и их семей «Бандеровский Схрон»! Хочу Вам сообщить, что с 5 марта 2019 мы возобновляем работу нашего дома ветеранов «Бандеровский Схрон»!», – говорится в собщении.

Центр также поблагодарил за помощь в возобновлении работы украинского министра по делам ветеранов Ирину Фриз и Ивано-Франковский национальный медицинский университет.

«Мы хотим помочь нашим коллегам. Я считаю, что мы делаем одно большое общее дело с «Бандеровским схроном». Знаем, что у них есть некоторые материальные трудности. Мы с ними хорошо сотрудничаем и хотели бы в определенной степени помочь, не только морально поддерживая их, но и материально», – заявила в комментарии телеканалу «UA:Карпаты» первый проректор медуниверситета Анна Ерстенюк.

По словам руководителя «Бандеровского схрона» Игоря Чернецкого, в месяц его организации необходимо минимум 56 тысяч гривен на оплату услуг психолога, психиатра и психотерапевта.

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