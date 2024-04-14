Бандеровский «ястреб» с горечью признал успешность стратегии России

Елена Острякова.  
14.04.2024 12:09
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия не отступает от заявленных целей СВО и последовательно вытесняет ВСУ с территории ЛДНР, а также Харьковской и Запорожской областей.

Об этом в интервью Пятому украинскому телеканалу заявил главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия не отступает от заявленных целей СВО и последовательно вытесняет ВСУ с территории...

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«Российское наступление продолжается уже давно. Оно не останавливается. Россия сменила стратегию войны в конце 2022 года. С того времени она продолжает ее реализовывать. Это стратегия сосредоточения всех своих усилий на своем приоритетном направлении, а это Донбасс и Харьковская область, для того, чтобы полностью военным путем захватить Донбасс, всю Луганскую и Донецкую области.

Сейчас в этот контекст они обязательно добавят еще Запорожскую область. Потому что эти регионы Россия включила в состав РФ. Она хочет не политическим, а военным путем достигнуть своей цели. Они к ней идут», – сказал Бутусов.

Он высоко оценил действия российской стороны, которая сократила линию фронта до 800 км и ушла с тех мест, где ей не хватало войск для ротации, чем обеспечила «плановое тотальное преимущество» и выбивает узел, за узлом обороны у ВСУ.

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