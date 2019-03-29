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29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Галичина, Общество, Одесса, Политика, Украина
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Бандеровских бесов попросили не соваться в Одессу

В Одессе на митинги националистов, несмотря на все поощрения от властей, собираются “полтора инвалида”.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” рассказал одесский краевед, историк и журналист, почетный гражданин Одессы Олег Губарь, отвечая на вопрос, что собой представляет русский мир по-одесски.

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“Если под русским миром понимать людей, которые считают себя частью русской культуры, русской истории, то достаточно посмотреть, сколько народу приходит 2 мая на Куликово поле, 10 апреля [День освобождения Одессы] и 9 мая на Аллею славы. Тысячи людей! И это несмотря на все запугивания и репрессии. Одновременно с этим проходят митинги националистов. Но там, несмотря на все поощрения от властей, собираются полтора инвалида”, – сказал историк.

По его словам, украинские националисты идут по следам фашистов.

“У нас в стране сейчас устанавливают памятники тем, кто уничтожал не только евреев, но и поляков, и закарпатских венгров. Если на Западной Украине ставят памятник Бандере – пожалуйста, мы не можем им диктовать, но пусть и нам не диктуют, какой здесь памятник сносить, а какой ставить. Я помню, какой был праздник, когда мы в Одессе открывали памятник Екатерине II, и, кстати, это было при Ющенко. А теперь у нас звучат призывы памятник снести”, – отметил Губарь.

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