Бандеровских бесов попросили не соваться в Одессу

29.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Одессе на митинги националистов, несмотря на все поощрения от властей, собираются “полтора инвалида”.

Об этом в интервью “Комсомольской правде” рассказал одесский краевед, историк и журналист, почетный гражданин Одессы Олег Губарь, отвечая на вопрос, что собой представляет русский мир по-одесски.

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“Если под русским миром понимать людей, которые считают себя частью русской культуры, русской истории, то достаточно посмотреть, сколько народу приходит 2 мая на Куликово поле, 10 апреля [День освобождения Одессы] и 9 мая на Аллею славы. Тысячи людей! И это несмотря на все запугивания и репрессии. Одновременно с этим проходят митинги националистов. Но там, несмотря на все поощрения от властей, собираются полтора инвалида”, – сказал историк.