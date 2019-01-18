Бандеровское оккупай-министерство огласило годовой отчёт

18.01.2019, Киев, Александр Ростовцев

Почти три года назад, в апреле 2016 года, на Украине было сформировано Министерство «по делам временно оккупированных территорий и перемещённых лиц», в которое слили два ведомства, назначенные ответственными за «реинтеграцию» Крыма и Донбасса.

Время показало, что МинВОТ – один из самых мутных послемайданных новоделов украинской бюрократической мысли. Чем занимается и какие имеет достижения – не знает никто.

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Зато, если судить по откликам в СМИ, глава ведомства Черныш неоднократно проводил собственное экспертное расследование по Крымскому мосту на основе фотографий из блогосферы, из которых следовало, что мост: А) не будет построен никогда, Б) будет построен, но криво, В) вроде, не криво, но долго не простоит, Г) нет, построен всё-таки криво, и по нему больше не ездят.

Кроме министра Черныша, страдающего ущемлением коры и древесины головного мозга, в МинВОТ трудятся несколько скандальных деятелей в ранге заместителей. Это бывший гауляйтер Донбасса и патентованный фашист Георгий Тука, а также Юсуф Куркчи, допустивший налаживание связей между российским Крымом и Украиной в передаче «Национальная безопасность» трёхлетней давности.

За это робкое допущение на Куркчи были вылиты реки помоев «истинными патриотами Украины», а меджлисовцы припомнили замминистра его ногайское происхождение. Яростный Муждабаев предрекал немедленную отставку Куркчи, но тот пока держится, хотя больше не позволяет себе высказываться на крамольные темы.

В общем, мутный и непонятный МинВОТ критикуют все кому не лень.

В январе 2019 года в оккупай-ведомстве было принято решение рассказать ширнармассам о смысле своего существования, подготовив пространный доклад-презентацию о проделанной работе за 2018 год.

В ходе полуторачасовой презентации было показано множество картинок и произнесено зажигательных речей, из которых следовало, что МинВОТ неустанно крепит и повышает уровень жизни перемещённых лиц и «временно оккупированных территорий».

Однако было в презентации несколько моментов, вызывающих, мягко говоря, недоумение.

Например, из презентации и со слов спикера ведомства следовало, что государство выделяет МинВОТ всего 133 млн гривен. Но благодаря иностранной помощи, финансовые вливания в министерство в 2018 году достигли 1,6 млрд гривен. В целом же, на балансе ведомства за 2018 год значилась сумма в 3,4 млрд гривен. Из чего складывается 53% бюджета МинВОТ, остаётся загадкой, которую присутствующие так и не раскрыли.

Судя по картинкам и докладам, МинВОТ в прошлом году облагодетельствовал «временно оккупированные территории» множеством социальных программ. При этом, правда, выяснилось, что основная деятельность министерства сосредоточена на территории Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и, в меньшей степени, в Луганской и Донецкой областях.

Докладчики сыпали цифрами о вводе в строй установок по электролизу сточных отходов, медоборудования, школьной матчасти и раздаче квартир беженцам.

Кстати, о квартирах. Имея привлечённые средства в миллиарды гривен, МинВОТ хвастается выделенными копейками на приобретение квартир для беженцев – 34 млн в 2017 году и 54,8 млн в 2018 году, причём половина расходов ложится нагрузкой на скудные местные бюджеты, что наверняка не вызывает энтузиазма у периферийных властей.

Ряд инициатив МинВОТ вызывает оторопь. Например, запланировано оказание медицинской и реабилитационной помощи 50 тысячам «вытиранов АТО». Непонятно, каким боком отставные каратели относятся к «временно оккупированным территориям и перемещённым лицам». Если кому и заботиться об этих недобитках, так это украинским Минобороны, ведомству Доктор Смерть и Министерству социальной политики.

Тем не менее, на картинках видно, что на «вытиранов» и членов их семей МинВОТ обещает потратить 57 млн гривен, выделенных Всемирным банком.

Не меньший интерес вызвал список благотворителей, подбодривших МинВОТ в деньгах и матчасти. Среди упомянутых на презентации, были благотворительные организации Франции, Швейцарии, Чехии и Белоруссии. Несколько школ на контролируемой ВСУ части Донбасса получили школьную мебель и продуктовые пайки от белорусского Батьки,

французы строят в Мариуполе завод по производству питьевой воды. Если вычесть из работы МинВОТ эти вклады, то в сухом остатке от Украины почти ничего не останется.

Ряд работ по осушению шахт государственного объединения «Первомайскуголь» были поданы докладчиками, как «экологическая помощь обеим сторонам от линии разграничения». В том смысле, что «шахты – как сообщающиеся сосуды – начнёт заливать на одной стороне, зальёт и на другой».

На самом деле, ларчик открывается просто. В обеспечении углем собственных потребностей Украина давно сидит на голодном пайке. Осушение шахт на подконтрольной территории – вынужденная мера. Добыча угля не должна прекращаться. Правда, как сообщает паблик ВК «Первомайскуголь», шахтёры объединения месяцами не получают заработную плату за уже отгруженный уголь, а в октябре прошлого года разразился скандал в связи с решением Попаснянского суда Луганской области восстановить в должности руководителя госпредприятия Артура Мирумяна, ранее отстранённого от должности Минэнергетики за коррупционную деятельность.

На презентации МинВОТ напомнили, что ведомству поручено заниматься «деоккупацией», сеять мир и предотвращать конфликты. В этой связи представители министерства отчитались, что в рамках своих обязанностей они что-то там мониторят, проводят «логистическую поддержку» отдыха детей Донбасса на Западной Украине при поддержке посольства Чехии.

Ярчайшим перлом сверкнула новость о подготовке МинВОТ 23 магистров кислых борщей… то есть, «по урегулированию конфликтов и медиации в общественно-политической сфере» на базе Киевского политеха.

С учётом происходящих на Украине бытовых разборок с применением гранат и огнестрела дорвавшимися до оружия бандерлогами, подготовленные 23 магистра могут разруливать конфликты разве что в ясельных группах детских садов. Да и то, осторожно, поскольку родители дошколят вполне могут оказаться профессиональными «патриотами Украины».

Очень понравилось выступление одной дамы, рассказавшей о разминировании газопроводов в Донецкой и Луганской областях, а также о восстановлении разрушенной инфраструктуры. О «разрушителях инфраструктуры» дама высказалась однозначно – это «террористы ОРДЛО», кроющие артиллерийскими ударами своих и чужих. Но вот о том, кто заминировал газопроводы на подконтрольных украинским силовикам территорией, дама умолчала. В самом деле, было бы неудобно упоминать среди виновных своего шефа Туку и его «боевых побратимов».

Не менее странно была представлена и «противоминная деятельность» ведомства. Из доклада следовало, что разминирования как такового на подконтрольной Украине территории Донбасса не ведётся. Вместо этого МинВОТ использует швейцарские наглядные пособия и много бумаги, чтобы научить местное население и власти распознавать мины и взрывные устройства. Сами себя хвалят, что спасли «тысячи жизней».

Ответственный за «украинских политзаключенных и военнопленных» чиновник кратко поведал о «подогреве» семей всяких синцовых, а также не забыл о «военнопленных мокряках».

На презентации выступил также «ответственный МинВОТ за деоккупацию Крыма» Мокренюк. По его словам, «деоккупация» проходит успешно. Весь прошедший и предыдущие годы из министерства пристально следили за российскими руководящими работниками, ответственными за строительство моста через Керченский пролив, доставку товаров и оборудования в Крым через паромную переправу, снабжение сырьём «Крымтитана», загрузку крымских предприятий оборонного комплекса, а также за археологическими раскопками на территории полуострова. Все эти лица тщательно внесены в «санкционный список». Кроме российских представителей, по сообщению Мокренюка, в списочек также попали иностранные лица и организации, ведущие бизнес в Крыму.

Мокренюк поимённо списочек не оглашал и о намеченных карах не распространялся. Видимо, будут тихо ненавидеть и писать кляузы во все «спортлото».

В целом, нетрудно заметить, что государство Украина, создавшая это странное министерство, практически самоустранилось от участия в его работе, если не считать спущенные сверху директивы. Что, видимо, объясняет скудное финансирование из казны. Львиную долю бюджета МинВОТ составляют пожертвования благотворительных организаций, а работа ведомства состоит из списка общих «досягнэнь» без какой-либо конкретики. Одно слово – дармоеды!