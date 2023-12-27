Бандеровцы готовятся к жесткой внутривидовой борьбе – Карасёв
Украинские политики уже начинают готовиться к предвыборной политической борьбе – и собирают для этого команды специалистов.
Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин рассчитывает, что на Украине опять начнётся внутривидовая политическая борьба. И кто бы что ни говорил, что выборов не будет, она уже потихоньку начинается – формируются бюджеты, подбираются кадры, чтобы уже с нового года, после праздников, начинать уже более целенаправленную политическую и электоральную кампанию.
А внутривидовая борьба ослабит в целом политическую власть – и сделает более слабыми позиции переговорщиков со стороны Украины», – сказал Карасев.
Он подчеркнул, что Россия вполне может согласиться на некие переговоры, чтобы не терять людей.
«Но из топовых украинских политиков пока никто не продемонстрировал желания начинать переговоры. Считая, что это проигрышный путь, электорат этого не поддержит. Поэтому они не против переложить эту ответственность на плечи действующего президента», – добавил эксперт.
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