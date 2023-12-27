Бандеровцы готовятся к жесткой внутривидовой борьбе – Карасёв

Украинские политики уже начинают готовиться к предвыборной политической борьбе – и собирают для этого команды специалистов.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Путин рассчитывает, что на Украине опять начнётся внутривидовая политическая борьба. И кто бы что ни говорил, что выборов не будет, она уже потихоньку начинается – формируются бюджеты, подбираются кадры, чтобы уже с нового года, после праздников, начинать уже более целенаправленную политическую и электоральную кампанию.

А внутривидовая борьба ослабит в целом политическую власть – и сделает более слабыми позиции переговорщиков со стороны Украины», – сказал Карасев.