11.09.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Сюжет дня, Украина
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Бандитизм, убийства, исход: рынок земли запустит страшные процессы на украинском селе – эксперт

Отмена моратория на рынок земли приведёт к тому, что на Украине от «вишнёвого сада» останутся «сотни тысяч гектаров, принадлежащих латифундистам, и вымершее село».

Об этом в интервью каналу Ukrlife.TV заявил политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу согласиться с аргументами сторонников введения рынка земли, но встречный вопрос. А наведен ли порядок в судах, в системе учета, в кадастрах? Поскольку та среда, в которой произойдет введение рынка земли, она моментально введет феномен бандитизма.

В Аргентине в земельных конфликтах погибло более семисот фермеров. Там идут постоянные войны между фермерами и латифундистами», – отметил он.

При этом, по мнению эксперта, рынок земли приведет к уничтожению села как социального феномена.

«Введение рынка земли приведет к латифундизации, а там 20-25 процентов от тех, кто живет на селе, будут востребованы: охранниками, машинизаторами, а также на вспомогательных работах.

Куда девать остальных? Вот украинское село как социальный феномен прекратит свое существование. Не будет вишневого сада возле дома, а будут сотни тысяч гектаров, принадлежащих латифундистам, и вымершее село», – добавил Золотарев.

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