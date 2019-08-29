Бандиты, грабящие регионы Украины, плюют на потешного Зеленского

29.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Зеленский пока что не может похвастаться наведением порядка на Украине – в ближайшее время ему предстоит попытка ликвидировать два масштабных криминальных «нарыва» – незаконную добычу янтаря и варварскую вырубку лесов. От успеха будет зависеть, ограничится ли власть Зеленского лишь Печерскими холмами в Киеве, где расположен правительственный квартал.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил политолог Валентин Гладких, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скоро их центральная власть может ограничиться Печерскими холмами. Потому это называется захватить руль, который ни к чему не подсоединено. Потому что мы все больше погружаемся тупо в феодализм, где никто ничего не контролирует. Посмотрим, как будут бороться с «янтарной республикой», с вырубкой леса. Тогда мы увидим результат», – заявил Гладких.

Напомним, что на Западной Украине сформировался очаг, фактически неподконтрольный киевской власти, который охраняется вооруженными людьми, а чтобы с ним справиться, нужна военная операция. Речь идет о так называемой «Янтарной республике», где ведется масштабная нелегальная добыча янтаря, сопровождаемая варварским уничтожением леса.

Массовая вырубка лесов также продолжается в Харьковской области, где за границу нелегально продаются ценные породы дуба. Зеленский после своего избрания на пост президента проводил специальное заседание, посвященное ситуации в регионе, однако полиция и медиа продолжают регулярно информировать о случаях незаконной вырубки леса и вывоза немаркированной древесины.