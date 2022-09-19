«Банду Санду на баланду!»: В центре Кишинёва возник палаточный лагерь протеста

В Кишинёве в воскресенье прошла крупнейшая протестная акция с момента прихода к власти Майи Санду и её партии «Действие и солидарность». В массовом мероприятии, организованном партией «Шор» – наиболее активной оппозиционной силой в Молдове – приняли участие свыше 40 тысяч человек.

Участники акции скандировали: «Долой Майю Санду!», «Меняем Санду на дрова!», «Банду Санду на баланду!». На плакатах, которые держали в руках манифестанты, было написано: «Согреемся на протестах!», «Долой сандудержавие!», «Вашингтон нам не столица!». Партийной символики не было – только государственные флаги Республики Молдова. И лишь в руках одного из участников был флаг СССР.

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Лидер партии Илан Шор, находящийся в вынужденной политэмиграции в Израиле, заявил по видеосвязи, что подобные протесты будут проводиться каждое воскресенье до тех пор, пока власть не уйдет в отставку. По его словам, ещё более 10 тысяч человек не смогли приехать на протест из-за препятствий, которые им чинила власти. Лидер политформирования объявил, что скоро на протест выйдут 100 тысяч человек, и за месяц люди избавятся от «негодяев из правящей партии».

«У нас есть два варианта: упасть на колени или бороться до конца. Мы пойдем до конца. Мы будем протестовать до тех пор, пока не будут проведены честные досрочные парламентские выборы. Я объявляю, что с сегодняшнего дня каждое воскресенье мы будем организовывать масштабные протесты, пока не добьемся отставки и досрочных выборов», – заявил Илан Шор.

Участники протеста на заполненном до отказа пространстве между президентским дворцом и зданием парламента (они расположены друг напротив друга, их отделяет центральная улица Кишинёва – бульвар Штефана Великого, бывший проспект Ленина) принялись ставить палатки. Сначала были установлены десять палаток, потом их число увеличилось до сорока. Участники протеста назвали этот импровизированный палаточный лагерь «Городком перемен». МВД отправило силы полиции и спецназа для ликвидации палаточного городка.

На данный момент, когда пишутся эти строки, ведутся переговоры лидеров протеста с представителями полиции. Несмотря на давление силовиков, участники протеста отказались покидать «городок перемен», который они установили около здания парламента. Протестующие согласились лишь убрать палатки с проезжей части, разблокировав движение по бульвару Штефана Великого.

Протест партии «Шор» неожиданно поддержали и несколько представителей Партии социалистов. Экс-президент страны, бывший лидер, а ныне почётный председатель ПСРМ Игорь Додон, находящийся под домашним арестом, призвал всех своих сторонников выходить на все протесты против режима Майи Санду, вне зависимости, кто эти протесты организует. Поддержал протестную акцию и депутат парламента от ПСРМ, политолог и телеведущий Богдан Цырдя, который на протяжении всего дня выкладывал на своём телеграм-канале новости с места события.

В поддержку протеста, организованного партией «Шор», высказался и другой депутат парламента от Партии социалистов, Александр Суходольский (в прошлом вице-мэр Комрата и вице-спикер Народного собрания Гагаузии).

«Сейчас речь не о чьих-то политических амбициях, а о выживании народа. Большинство наших граждан не только не смогут заплатить за газ и отопление этой зимой – им нечего будет есть! И те, кто во власти, пытаются столкнуть людей между собой. Поэтому все разговоры, что не надо выходить на протесты из-за того, что их проводит та или иная партия – это провокация власти против народа», – отметил Суходольский в комментарии для агентства «Sputnik Moldоva».

Тем не менее, новое руководство Партии социалистов во главе с председателем исполкома, вице-спикером парламента Владом Батрынчей словно в рот воды набрало. Со стороны нынешних лидеров ПСРМ не прозвучало ни одного комментария в связи с протестом и созданием палаточного городка. Руководство социалистов не хочет становиться в один ряд с партией «Шор» в связи с тем, что лидер этой партии приговорён к семи годам тюрьмы (хотя его дело всё ещё находится в Апелляционной палате, и окончательный приговор не вынесен).

Странно, что социалисты не заботились с таким же рвением о своей моральной чистоте, когда заключали союзы с откровенно антироссийским блоком «ACUM» и Демократической партией, когда голосовали за прорумынского министра образования, за чествование карателей, воевавших в 1992 году в Приднестровье, когда подставляли плечо Санду в феврале этого года, когда они вводили чрезвычайное положение.

Сегодня стало окончательно ясно: социалисты полностью уступили лидерские позиции на левом фланге партии под руководством Илана Шора. И совершенно неважно, по каким причинам они это сделали. Сегодня на левом фланге есть только одна оппозиционная партия – партия «Шор».

По всей видимости, власть постарается всеми силами помешать протестному городку. Будут сделаны попытки ликвидировать палаточный лагерь и запретить деятельность партии «Шор», что будет свидетельствовать о беспомощности властей перед протестной волной. Последуют призывы к Румынии ввести полицейские силы в Молдову. А дальше легко будут отменены местные, президентские и парламентские выборы. Однако в этом случае есть достаточно большой риск, что протесты охватят целые регионы (Гагаузия не будет последней), и противостояние вступит в горячую фазу.