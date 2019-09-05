Банду Зе на Украине будут ненавидеть больше, чем Гайдара в России

05.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Уже вскоре жители Украины возненавидят пришедших на обмане избирателей к власти представителей партии Владимира Зеленского – причем, степень ненависти будет куда выше, нежели в России к либералам, проводившим реформы «шоковой терапии» в 1990-е.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Григорий Трофимчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И очень хорошо, что они теперь после первого заседания Верховной Рады получили так называемых младореформаторов в полном объеме. Это смесь либертарианства, либерализма с, так сказать, гурами экономики. И они их будут в ближайшем будущем ненавидеть на порядок больше, чем россияне ненавидели гайдаровцев с их реформами», – сказал эксперт.

По его мнению, в популярности Зеленского нет никакого феномена – точно так же сначала высокий рейтинг был и у Петра Порошенко, которого предпочитали не критиковать «демократические» эксперты.

«У этих псевдолибералов и псевдодемократов, которые постоянно говорят о демократии, ноль свободы слова, точка замерзания. Они боятся хотя бы одно критическое замечание сделать в сторону президента Зеленского, при том, что они его в обозримом ближайшем будущем уже ногами будут топтать. Точно так же они боялись критиковать президента Порошенко в свое время, президента Януковича и так далее», – считает политолог.