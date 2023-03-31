Банк арестовал счет украинского политолога за спонсирование ВСУ

Киевский политолог Михаил Чаплыга предъявил претензии «Райффайзенбанку», который арестовал его счет.

На это Чаплыга пожаловался в эфире интернет-канала украинского журналиста Василия Апасова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если у вас есть счета в «Райффайзене», закройте их к едрене матери, потому что этот, извините, плохой банк, которому лично я единственно кому верил, взял и заблокировал счёт. Не просто заблокировал, ещё и арестовал, ещё и карточка пропала – за то, что я собирал деньги нашим военным. Либо этот «Райффайзен» публично извинится передо мной, либо больше я это название в Украине слышать не хочу. Это моя позиция», – сказал эксперт.

«Я не буду передавать, что я пережил предыдущие два часа. Арест, б…дь, проверки в «Дии», регистрации, всякая…В общем, ещё раз я услышу название «Райффайзен» до того, как он извинится за всё то, что я делал год, публично извинится передо мной и перед женой, больше я это название в Украине слышать не хочу», – заявил возмущённый Чаплыга.