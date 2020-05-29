29.05.2020, Москва, Елена Острякова
 
деньги, Коррупция, Криминал, Молдова, Украина
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Банк Коломойского оказался замешан в крупнейшей молдавской афере


Миллиард долларов, украденный со счетов молдавских банков в 2014 году, прошел через AS PrivatBank  (Латвия) – дочерний банк украинского «ПриватБанка».

Об этом заявил молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, видео с допросом которого было вброшено в интернет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все 13 миллиардов (леев) через него прошли… Даже если они в Латвии свернутся, мы установим их субсидиарную ответственность», – сказал Платон.

На тот момент 46% акций латвийского банка принадлежали украинскому, который находился в собственности Игоря Коломойского. В 2017 году украинский ПриватБанк был национализирован.

В 2014 году из трех молдавских банков, которые управлялись миллионером Иланом Шором, мужем певицы Жасмин, были выведены все активы, деньги сняли даже с депозитов пенсионеров.

Это стало возможным, потому что в 2012 году правительство Влада Филата изменило законодательство Молдавии в сфере кредитования.  Банки Шора выдавали кредиты неизвестным лицам, ранее судимым, а также бомжам. Было похищено по разным данным от одного до трех миллиардов долларов.

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