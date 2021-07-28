Банк ВТБ утверждает, что не применял американские санкции к своему российскому клиенту

28.07.2021, Москва, Елена Острякова

Банк ВТБ после поднятого шума в СМИ отменил свое скандальное решение о внесении в «черный список» члена Общественной палаты России Александра Малькевича за попадание в санкционный список США.

Об этом Малькевич сообщал в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он опубликовал скрин смс, пришедшего из банка, в котором сообщается, что на его имя оформлена моментальная карта. Сотрудники банка уверяют, что «нет и не было никаких ограничений на обслуживание», «произошла техническая ошибка».

«Друзья, мы победили! Мы – это гражданское общество», – прокомментировал Малькевич решение ВТБ.

Он уверен, что решение о внесении его в «черный список» было принято «на среднем уровне».

«Какие-то непонятные люди, «модераторы-ноунеймы», хотят выслужиться… перед Америкой. Некие менеджеры или сотрудники службы безопасности государственного банка, вычитав в новостях, что их клиент попал под санкции США, первым делом торопятся заблокировать ему все операции. То есть, у нас в стране государственные структуры применяют санкции и репрессии к гражданам России, которые и так пострадали по вине других стран. Наверное, Росфинмониторингу, Центробанку, каким-то иным структурам нужно как-то реагировать?!», – написал Малькевич в своем «фейсбуке».

Он считает, что Госдума РФ должна принять закон, который запретил бы применять санкции иностранных государств к гражданам России на территории России.

В 2016 году президент ВТБ Андрей Костин заявил, что не планирует начинать работу в Крыму из-за угрозы западных санкций. При этом Костин владеет винзаводом «Альма Велли», рассоложенном на полуострове.