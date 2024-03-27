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Глава Международного антидопингового агентства (ВАДА) поляк Витольд Банька признал, что дисквалифицирует российских спортсменов в интересах Украины, которой он, поляк, сочувствует.

Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы им очень помогаем, когда дело касается антидопинговой программы. Особенно в начале войны. Мы находимся в постоянном контакте с украинским антидопинговым агентством и с украинским правительством», – признался Банька.

По его словам, его поддерживает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который создает проблемы с участием россиян и белорусов в Олимпийских играх.

«Вы знаете, насколько сложна сейчас ситуация, когда отстранены русские — Олимпийский комитет России. Таким образом только нейтральные спортсмены из России выступающие против войны будут участвовать в Олимпийских играх в статусе нейтральных спортсменов. Это создает напряженность и вызывает определенные действия со стороны Москвы», – сказал глава ВАДА.

При этом спортивные функционеры крайне озабочены намерением России провести альтернативные Игры Дружбы, которые «плохи с точки зрения пиара» для Олимпийского комитета. Глава ВАДА признался, что хочет их «сорвать или сделать незначительными», но не уверен, что это получится.

«Они хотят организовать эти Игры Дружбы, чтобы подорвать позицию Олимпийских игр и создать отдельную инициативу, которая будут пагубны для спортивного движения. Поэтому нам нужно согласовать позицию с МОК и возможно ЕС. Мы можем выступить с совместным заявлением и говорить от имени ВАДА, что эти соревнования не заслуживают доверия», – считает Банька.

При этом поляку хватает лицемерия осуждать РусАДА за то, что оно, по его мнению, сотрудничает с российским правительством. Он похвастался, что ВАДА даже сейчас продолжает тестировать спортсменов внутри России, приезжая вместе с международными федерациями.